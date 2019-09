Asta Bot: rendimenti tornano negativi vicino ai minimi storici

simone borghi 11 settembre 2019 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Larisoluzione della crisi di governo fa scendere i rendimenti di assegnazione nell’asta Bot. Nell’asta odierna, la prima del mese di settembre, sono stati allocati titoli a un anno per 6,5 miliardi di euro al tasso del -0,226%, in calo di 33 punti base rispetto all’asta di Bot di analoga durata che si è tenuta nello stesso periodo del mese scorso. Solida la domanda che ha raggiunto quota 10,35 miliardi, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,57, in aumento rispetto all’1,44 di un mese fa. A maggio 2018, prima dell’emergere dell’ipotesi di un governo M5S-Lega, i titoli a un anno vennero assegnati al tasso record negativo di -0,361%.