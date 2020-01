Asta Bot: rendimenti scendono ancora (-0,355%)

simone borghi 29 gennaio 2020 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Sempre più negativi i rendimenti dei Bot a sei mesi. Nell’asta odierna, la penultima del mese di gennaio, sono stati allocati titoli (con scadenza 31 luglio 2020) per 6,5 miliardi di euro al tasso di -0,355%, in calo di 13 punti base rispetto all’asta di Bot di analoga durata tenuta il mese scorso. La domanda ha superato quota 11,2 miliardi di euro, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,72, in aumento dall’1,47 precedente.Il trittico di aste si concluderà giovedì con l’emissione dei BTP a 5 e 10 anni. Nel dettaglio il Tesoro offrirà titoli a 5 anni (scadenza febbraio 2025) per massimi 2,75 miliardi (range 2,25-2,75 mld), mentre del decennale con scadenza aprile 2030 è prevista l’emissione di titoli per 2,75-3,25 miliardi. Lo stesso giorno verranno collocati CCTeu con scadenza dicembre 2023 per 2,25-2,75 mld. Complessivamente quindi l’asta vedrà il collocamento di massimi 8,75 miliardi di euro. Il mese scorso il rendimento del Btp decennale si era attestato all’1,35% con rapporto di copertura pari a 1,33. Il Btp 5 anni aveva invece visto un rendimento dello 0,61%.