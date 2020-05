Asta Bot: rendimenti dei 6 mesi tornano a scendere ma rimane forte la domanda

simone borghi 27 maggio 2020 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro italiano ha allocato 10 miliardi di euro di Bot con rendimenti in ribasso. Nel dettaglio, sono stati assegnati 6,5 miliardi di Bot semestrali (scadenza 30 novembre 2020) con un rendimento dello 0,012%, in ribasso di 22 punti base rispetto all'asta precedente. La domanda è stata di 11,24 miliardi per un rapporto di copertura di 1,73.Il Tesoro ha inoltre piazzato 3,5 miliardi del dei Bot a 12 mesi (scadenza 12 febbraio 2021), con un rendimento dello 0,055%. Molto forte la domanda per questi Bot pari a oltre 6,52 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,87.