Asta Bot: rendimenti dei 6 mesi in netto rialzo, sui massimi da agosto 2018

simone borghi 28 aprile 2020 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro italiano ha allocato 10,5 miliardi di euro di Bot con rendimenti in netto rialzo. Nel dettaglio, sono stati assegnati 7 miliardi di Bot semestrali (scadenza 30 ottobre 2020) con un rendimento dello 0,227%, in rialzo di 17 punti base, al top da agosto 2018. La domanda è stata di 10,96 miliardi per un rapporto di copertura di 1,57.Il Tesoro ha inoltre piazzato 3,5 miliardi della riapertura dei Bot a 3 mesi (scadenza 14 luglio 2020), con una durata residua di 75 giorni e un rendimento dello 0,034%. Molto forte la domanda per questi Bot “flessibili”, pari a oltre 7,35 miliardi, per un rapporto di copertura di 2,10.