Asta Bot: rendimenti ancora negativi pari al -0,191%

simone borghi 11 dicembre 2019 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Scendono leggermente i rendimenti di assegnazione nell’asta Bot odierna, la prima del mese di dicembre. Il Tesoro ha allocato titoli a un anno per 6 miliardi di euro al tasso del -0,191%, in calo di 6 punti base rispetto all’asta di Bot di analoga durata che si è tenuta nello stesso periodo del mese scorso (-0,135%). La domanda ha raggiunto quota 8,983 miliardi, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,50 in calo rispetto all’1,58 di un mese fa. A maggio 2018, prima dell’emergere dell’ipotesi di un governo M5S-Lega, i titoli a un anno vennero assegnati al tasso record negativo di -0,361%.Niente asta di titoli di Stato invece il 12 dicembre. Il Tesoro ha comunicato che, in considerazione dell’ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento, le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il giorno 12 dicembre 2019 non avranno luogo. Il Mef ha precisato che tutte le altre aste del mese di dicembre 2019 si svolgeranno regolarmente secondo il calendario previsto.