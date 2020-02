Asta Bot fa il pieno: tasso assegnazione scende a -0,319%

Titta Ferraro 12 febbraio 2020 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro italiano ha collocato oggi tutti i complessivi 6 miliardi di euro di Bot a 12 mesi offerti, a fronte di un tasso che è sceso ulteriormente rispetto all’asta precedente. Il tasso di assegnazione è stato di -0,319%, 8 punti base in meno rispetto alla precedente asta di metà gennaio.La domanda è stata di 10,495 miliardi, pari a un rapporto di copertura (bid to cover) di 1,75 rispetto all'1,51 precedente.Domani toccherà ai Btp a media scadenza: Btp a 3 e 7 anni per un importo massimo di 5 miliardi.