Asta Bot: collocati titoli per 7 MLD, forte calo tassi a -0,436%. Tassi BTP a nuovo minimo sul secondario

Laura Naka Antonelli 9 ottobre 2020 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro italiano ha collocato Bot a 12 mesi per 7 miliardi di euro.Forte la flessione del rendimento, sceso al -0,436%, in ribasso di 21 punti base rispetto all'ultima emissione.Focus sul trend dei rendimenti sui BTP nel mercato secondario, che ieri avevano toccato il minimo storico dello 0,77%. I tassi oggi scendono fino a 0,73%, in ribasso di quasi -5%, ai nuovi valori più bassi di sempre.Lo spread BTP-Bund a 10 anni segna un calo superiore a -1,7% a 126 punti base.Da inizio 2020 il differenziale è in calo di oltre -15%, grazie agli acquisti sulla carta italiana, nonostante l'emergenza economica e sanitaria del COVID-19, alimentati dai bazooka che la Bce ha lanciato per contrastare gli effetti disastrosi della pandemia, e dall'accordo sul Recovery Fund-Nex-Next Generation EU, che vede l'Italia principale beneficiario delle risorse (209 miliardi circa).Tornando all'asta dei Bot, Bankitalia ha reso noto che la richiesta del mercato è stata superiore ai 12 miliardi e che il rapporto di copertura è stato pari a 1,72.