Asta Bot: assegnati 7 mld, rendimenti in calo allo 0,014%

Daniela La Cava 10 giugno 2020 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro italiano ha collocato 7 miliardi di euro di Bot annuali, con rendimenti in ribasso e poco sopra lo zero. Nel dettaglio, sono stati assegnati 7 miliardi di Bot (scadenza 14 giugno 2021) con un rendimento dello 0,014%, in calo di 22 punti base rispetto all’asta precedente. La domanda è stata di 12,081 miliardi di euro, con un rapporto di copertura di 1,73.