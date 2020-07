Asta Bot: assegnati 7 mld, rendimenti ancora negativi (-0,276%)

simone borghi 29 luglio 2020 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro italiano ha collocato 7 miliardi di euro di Bot semestrali, con rendimenti in lieve ribasso. Nel dettaglio, sono stati assegnati 7 miliardi di Bot a 6 mesi (scadenza 29 gennaio 2021) con un rendimento medio ponderato semplice del -0,276%, in calo di 5 punti base rispetto all’asta precedente. La domanda è stata di 12,47 miliardi di euro, con un rapporto di copertura di 1,78.Si tratta della seconda asta del trittico di fine mese che si concluderà il 30 luglio con il Tesoro che ha in programma l'emissione di massimi 7,25 miliardi di euro di Btp e CCTeu. Prevista nel dettaglio l’offerta di Btp a 5 anni per massimi 2,75 miliardi (range 2,25-2,75 mld), mentre del Btp decennale con scadenza dicembre 2030 è prevista l’emissione di titoli per 2,75-3,25 mld. Verranno collocati CCTeu con scadenza aprile 2025 per 0,75-1,25 mld.