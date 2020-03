Asta Bot annuali: tasso schizza in positivo, ma domanda tiene bene

Titta Ferraro 11 marzo 2020 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di Bot annuali con tassi tornati sopra la soglia dello zero. Nel dettaglio sono stati allocati titoli a 12 mesi al tasso dello 0,072%, in aumento di 39 punti base rispetto al -0,319% dell'asta Bot di un mese fa. Il rapporto di copertura (bid to cover) è stato di 1,65 dall'1,75 di un mese fa.In circolazione al 28 febbraio risultavano 39,8 mld di Bot a 6 mesi e 78,8 mld di Btp a 12 mesi per un totale di 118,6 miliardi.Domani toccherà all’asta di BTP per massimi 7 miliardi. In particolare verranno offerti Btp a 3 anni per massimi 3,5 miliardi (range 3-3,5 mld) e di BTP a 20 anni per massimi 1,5 mld (range 1-1,5 mld). Lo scorso mese il titolo a tre anni era stato allocato al tasso minimo storico di -0,10%.