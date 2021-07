Asta Bot: allocati 7,5 mld di titoli annuali, rendimenti negativi ma in lieve risalita (-0,459%)

simone borghi 9 luglio 2021 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Tassi ancora sotto zero per i Bot annuali. Nell’asta Bot odierna, la prima di luglio 2021, il Tesoro ha collocato 7,5 miliardi di euro di titoli di Stato annuali con scadenza 14 luglio 2022. La domanda ha superato 9,4 miliardi con un rapporto di copertura (bid-to-cover) di 1,26. Il rendimento medio di assegnazione è stato pari a -0,459%, in rialzo di 3 punti base rispetto all’asta di un mese fa.