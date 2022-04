Asta Bot: allocati 6,5 mld di titoli annuali con rendimenti in risalita a -0,105%

simone borghi 12 aprile 2022 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Rendimenti sempre negativi ma in deciso rialzo per i Bot annuali. Nell’asta Bot odierna, il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di euro di titoli di Stato annuali con scadenza 14 aprile 2023.La domanda ha toccato 8,61 miliardi con un rapporto di copertura (bid-to-cover) di 1,33 (in calo dall'1,52 di un mese fa). Il rendimento medio di assegnazione è stato pari a -0,105%, in rialzo di 33 punti base rispetto all’asta di un mese fa.