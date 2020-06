Asta BTP fa l'en plein, tassi in calo nell'ultima asta del semestre

Titta Ferraro 30 giugno 2020 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha allocato oggi BTP a 5 e 10 anni, insieme al CCTeu, per 7,75 miliardi, al massimo del range previsto. Nel dettaglio collocati 3 miliardi di euro del BTP a 5 anni (range era 2,5-3 mld) con la domanda che ha superato i 3,9 mld,. Il rapporto di copertura pari a 1,31 rispetto a quello di 1,40 di un mese fa.Il Btp a 5 anni è stato allocato al rendimento dello 0,68%, in calo rispetto allo 0,91% di un mese fa.L’asta di Btp odierna ha visto il Tesoro allocare anche il Btp a 10 anni con scadenza dicembre 2030 per 2,2 mld al tasso medio dell'1,28% e anche un altro decennale con scadenza agosto 2030 per 1,292 mld al tasso dell'1,20% con bid to cover del 2,07%. I due titoli decennali sono stati emessi all'interno di un intervallo di offerta congiunto compreso tra 2.500 e 3.500 milioni.Infine, allocato il CCT EU con scadenza dicembre 2023 per 1,25 mld. La domanda è stata di 2,18 mld con un rapporto di copertura di 1,74. Il rendimento di assegnazione del CCTeu è stato dello 0,56%.