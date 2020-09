Asta BTP conferma forte domanda per carta italiana, tasso a 3 anni poco sopra lo zero

Titta Ferraro 10 settembre 2020 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Fa il pieno l'asta di titoli di Stato a medio termine. Il Tesoro ha allocato titoli a tre anni (Btp scadenza agosto 2023, 7a tranche) per un ammontare di 3,25 mld (range era 2,75-3,25 mld) al tasso dello 0,07% dal 0,08% precedente. Il rapporto di copertura è stato 1,54 (dall'1,63 precedente). Allocato anche il Btp a 7 anni (scadenza settembre 2027, 5a tranche) per 3 mld (range era 2,5-3 mld) al tasso dello 0,75% (+3 pb rispetto al mese scorso) con domanda pari a 1,47 volte il quantitativo assegnato.Nell'asta di oggi non sono stati offerti titoli con durata superiore ai 10 anni in quanto il Tesoro ha concluso da poco il collocamento sindacato del nuovo benchmark a 20 anni BTP (scadenza 1° marzo 2041).