Assoutenti, continua il caro benzina: stangata da 460 euro annui

Alessandra Caparello 10 maggio 2022 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Continuano a salire i prezzi di benzina e gasolio e questo nonostante il taglio delle accise sui carburanti e il calo delle quotazioni del petrolio tanto che, conti alla mano,una famiglia spende oggi fino a 460 euro in più rispetto al 2021 solo per la voce rifornimenti. Lo afferma Assoutenti, che torna a chiedere l’intervento del Governo contro le speculazioni sui carburanti.“Rispetto allo scorso anno un pieno di benzina costa oggi 11 euro in più, +19 euro un pieno di gasolio, nonostante la riduzione delle accise che ha calmierato i listini – spiega il presidente Furio Truzzi – Questo significa che su base annua una famiglia spende oggi per i rifornimenti +265 euro rispetto al 2021 (in caso di auto a benzina), e addirittura +460 euro in caso di auto a gasolio. Aumenti del tutto ingiustificati soprattutto se si considera il ribasso delle quotazioni petrolifere”.“Per tale motivo chiediamo al Governo una azione più incisiva contro le speculazioni sui carburanti, che impoveriscono i consumatori anche attraverso gli effetti negativi sui prezzi al dettaglio” – conclude Truzzi