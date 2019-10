Assoreti: raccolta netta positiva ad agosto pari a 2,7 miliardi di euro

Alessandra Caparello 3 ottobre 2019 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

Raccolta netta positiva pari a 2,7 miliardi di euro per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Il dato è quello rilevato da Assoreti relativo al mese di agosto 2019.Tra i gruppi, Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking e Sanpaolo Invest SIM), si colloca ancora al primo posto, dall’inizio dell’anno, per raccolta netta totale con oltre 6,5 Mld€, prima anche nella classifica di raccolta netta mensile con oltre 825 Mln€ e primo anche per risparmio gestito nel mese di agosto, con quasi circa 320 Mln€.