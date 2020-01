Assoreti: a novembre raccolta netta pari a 2,8 miliardi di euro. Gruppo Fideuram in testa

Alessandra Caparello 2 gennaio 2020 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

Raccolta netta pari a 2,8 miliardi di euro per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Lo rivela Assoreti per il mese di novembre 2019. Il 71% degli investimenti netti, afferma l’associazione, coinvolge i prodotti del risparmio gestito, sui quali confluiscono nel complesso risorse nette per circa 2,0 miliardi di euro, mentre il bilancio delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è positivo per 824 milioni di euro, grazie alla liquidità.In merito ai gruppi, Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking e Sanpaolo Invest SIM), si colloca ancora al primo posto, dall’inizio dell’anno, per raccolta netta totale con 9,8 Mld€ e per risparmio gestito con oltre 3,2 Mld€. Prima posizione confermata anche nella classifica di raccolta netta mensile con oltre 1,1 Mld€ e risparmio gestito con 655 Mln€.