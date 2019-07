Assoreti: a maggio raccolta delle reti raggiunge i 2,7 miliardi di euro

Alessandra Caparello 1 luglio 2019 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Raccolta netta positiva, per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, a maggio, pari a 2,7 miliardi di euro, in crescita dell’8,8% rispetto al mese precedente. Lo rende noto Assoreti secondo cui il bilancio mensile è positivo per entrambi i macro comparti d’attività: le risorse nette destinate ai prodotti del risparmio gestito ammontano a 395 milioni di euro, mentre quelle destinate alla componente amministrata risultano pari a poco meno di 2,4 miliardi di euro.Nell’ambito del risparmio gestito – si legge nella nota - si conferma la prevalenza degli investimenti netti sui prodotti assicurativi, pari a 718 milioni, seppure in calo rispetto al mese di aprile (- 30,5%). Le polizze vita tradizionali sono ancora le preferite: su di esse infatti vengono versati premi netti per 423 milioni di euro, mentre per i prodotti assicurativi a maggiore contenuto finanziario si riscontra la crescita dei flussi netti per le polizze multi-ramo, pari a 206 milioni di euro, e la contrazione per le unit linked con volumi di raccolta netta per 89 milioni.Più che triplicato risulta, invece, il saldo delle movimentazioni effettuate sulle gestioni patrimoniali individuali, pari a 155 milioni di euro: gli investimenti netti realizzati sulle GPF (227 milioni) compensano ampiamente le uscite realizzate sulle GPM (-71 milioni).