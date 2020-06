Assogestioni: aumenta la conoscenza dei Pir tra i risparmiatori

Valeria Panigada 8 giugno 2020 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Illivello di conoscenza dei Pir da parte dei risparmiatori italiani cresce progressivamente, dal loro lancio ad oggi, passando dal 29% di giugno 2017, al 52% di gennaio 2018 per arrivare al 74% di febbraio 2020. Mentre i Pir Alternativi sono già conosciuti dal 25% dei professionisti e dal 5% degli investitori finali, il cui interesse cresce con l’entità del portafoglio. Sono solo alcuni dei risultati della ricerca realizzata per Assogestioni da FINER Finance Explorer sugli investimenti in economia reale e prodotti illiquidi. Lo studio verrà presentato in live streaming lunedì 15 giugno. Sarà il primo evento del ciclo di incontri online (“Aspettando l’11° edizione de Il Salone del Risparmio”), organizzati dall'associazione per dare continuità al Salone del Risparmio.