Assogestioni: a luglio raccolta supera 6 mld, superati i 2.500 mld in gestione da inizio anno

simone borghi 14 settembre 2021 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

La raccolta netta del mese di luglio dell’industria del risparmio gestito si è attestata a 6,37 miliardi di euro, portandosi a 57,7 miliardi da inizio anno. Un’accelerazione che ha portato il patrimonio complessivo a 2.545 miliardi in gestione. E' quanto si apprende dalla mappa di Assogestioni.A guidare i flussi sono le gestioni collettive (+7,2 miliardi) e in particolare i fondi aperti (+6,6 miliardi), mentre le gestioni di portafoglio chiudono il settimo mese dell’anno con uscite per 811 milioni, di cui quasi un miliardo di ingressi riferito alle gestioni di portafoglio retail, mentre sono state 1,7 miliardi le uscite per gestioni di portafoglio istituzionali.Osservando nel dettaglio i fondi aperti, si conferma l’interesse degli investitori per i fondi di lungo termine bilanciati e obbligazionari. A luglio entrambe le categorie registrano afflussi vicini ai 2 miliardi. Nei primi sette mesi del 2021 i fondi di lungo termine hanno registrato flussi positivi per 1.186 miliardi.