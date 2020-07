Assogestioni: a giugno raccolta positiva e patrimonio in crescita

Redazione Finanza 27 luglio 2020 - 14:14

L'industria del risparmio gestito italiano è in buona salute. Lo confermano i dati di giugno, dopo i segnali positivi visti con le raccolte di aprile e maggio. Secondo i dati diffusi oggi da Assogestioni, sono pari a cinque miliardi di euro le sottoscrizioni sotto la spinta dei fondi aperti (+4,4 miliardi), portando il saldo da inizio anno in territorio positivo. Il saldo provvisorio del sistema relativo al primo semestre dell’anno, periodo caratterizzato dalle incertezze dovute all'emergenza sanitaria, è risultato positivo per 455 milioni grazie alla raccolta preliminare del secondo trimestre che supera i 12,5 miliardi.Ed è salito anche il patrimonio gestito, attestandosi a quota 2.239 miliardi grazie all'effetto combinato della raccolta e dell’attività di gestione. Oltre ai fondi aperti, hanno segnato uno slancio in termini di raccolta gli azionari (+2,1 miliardi) e i bilanciati (+187 milioni).