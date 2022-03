Assogestioni: Carlo Trabattoni è il nuovo presidente

Redazione Finanza 31 marzo 2022 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea annuale di Assogestioni, riunitasi oggi, ha eletto gli organi associativi per il triennio 2022-2025. Carlo Trabattoni (Generali Investments Partners SGR), è stato nominato all'unanimità presidente dell'associazione italiana del risparmio gestito. Sono stati eletti anche i tre vicepresidenti: Saverio Perissinotto (Eurizon Capital SGR), Giovanni Sandri (BlackRock B.V. – Milan Branch) e Cinzia Tagliabue (Amundi SGR).“Vorrei ringraziare Tommaso Corcos dello sforzo compiuto negli anni della sua presidenza, che hanno confermato la centralità dell’industria e sono felice e orgoglioso della fiducia che mi è stata data dall’associazione nel proseguire in questo percorso - ha commentato Trabattoni, neopresidente di Assogestioni - La maturità raggiunta si dovrà ora declinare in una fase di rinnovata responsabilità, consapevoli del ruolo che possiamo ricoprire per la ripresa economica e al fianco dei risparmiatori”.