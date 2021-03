AssoAIM: eletto nuovo cda, con Natali presidente. Lambiase e Fumagalli vice presidenti

Redazione Finanza 25 marzo 2021 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

È stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione di AssoAIM, l'associazione di categoria delle società quotate sul mercato AIM Italia. Il board per il prossimo triennio vede Giovanni Natali nel ruolo di presidente (4Aim), mentre Anna Lambiase (IR Top Consulting) e Marco Maria Fumagalli (Capital For Progress) nei panni di vice presidenti.Lato consiglieri sono stati nominati Andrea Battista di Net Insurance; Pierluigi Bocchini di Clabo; Alberto Gustavo Franceschini di Ambromobiliare; Cinzia Monteverdi di SEIF Società Editoriale Il Fatto; Dino Natale di Finlogic; Rita Paola Petrelli di Kolinpharma; Vincenzo Polidoro di First Capital; e infine Davide Verdesca di SG Company.Come sottolinea Giovanni Natali, neo presidente dell'associazione, "in un momento delicato, ma denso di opportunità, legato al passaggio di proprietà di Borsa Italiana e delle conseguenti modifiche al mercato Aim Italia, l’ufficio di presidenza di AssoAIM, allargato ad Anna Lambiase e Marco Fumagalli, entrambi professionisti esperti dell’equity capital market, ne rafforzerà la capacità di rappresentanza e lobbying, nell’interesse di tutti gli emittenti quotati e quotandi su AIM Italia”.“Il mio ingresso in AssoAIM ha l’obiettivo di mettere a fattor comune la nostra pluriennale esperienza su AIM Italia per sostenere la crescita finanziaria delle PMI, che ad oggi hanno raccolto su questo mercato circa 5 miliardi di euro da investitori italiani ed esteri, e per supportare le società quotate a livello istituzionale", commenta Anna Lambiase vice presidente di AssoAIM.