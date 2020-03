AssoAIM: eletto il primo consiglio di amministrazione

simone borghi 2 marzo 2020 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea dei soci di AssoAIM ha eletto il primo cda, composto da 9 membri, in carica per l’esercizio 2020. L’Associazione Emittenti AIM Italia, nata lo scorso novembre, ha l’obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi delle aziende quotate sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei confronti delle Autorità di Vigilanza.“Sono molto onorato di rappresentare le Pmi quotate su AIM Italia, campione significativo del tessuto economico del Paese. AssoAIM, nata da pochi mesi, con l’elezione di questo primo Consiglio di Amministrazione, comincia oggi a lavorare con l’obiettivo di migliorare, supportare e far crescere, nelle varie sedi di interesse, il mercato AIM in Italia” ha dichiarato il neo presidente di AssoAIM, Miro Radici.Il consiglio nominerà nelle prossime settimane un Comitato Scientifico che si occuperà delle attività di studio, ricerca e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il mercato, che sarà costituito non solo da chi è parte dell’Associazione ma anche da primari esponenti della comunità AIM in Italia.