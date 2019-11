Assiteca compra 100% di Arena Broker

Daniela La Cava 20 novembre 2019 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Assiteca, broker assicurativo italiano leader nella consulenza per la gestione integrata dei rischi di impresa e quotato all’Aim Italia, ha perfezionato l’acquisto del 100% delle quote di Arena Broker.Al 31 dicembre 2018 Arena Broker ha registrato un patrimonio netto superiore ai 3 milioni di euro, il portafoglio ammonta attualmente a circa 2,2 milioni. Il prezzo dell’operazione, finanziato integramente con mezzi propri e corrisposto contestualmente alla girata delle quote, è pari a 5,95 milioni.L’operazione dà vita a una realtà a Verona con un portafoglio di circa 7 milioni che si posiziona da subito come il maggior broker assicurativo sul territorio.