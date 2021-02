Assiom Forex 2021: al via oggi il Congresso annuale degli operatori dei mercati, un'edizione tutta online

Valeria Panigada 5 febbraio 2021 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi sulla piattaforma Assiom Forex Digital, i lavori del 27esimo Congresso di Assiom Forex. Un'edizione che, a causa della pandemia, si trasferisce in rete. Gli iscritti potranno quindi accedere da remoto alla piattaforma per rimanere aggiornati sul programma, inserire in agenda quelli di interesse, entrare nella sala espositiva per visitare tutti gli stand virtuali e interagire con i numerosi espositori. Nella Lounge sarà possibile incontrare virtualmente tutti i delegati grazie alla possibilità di attivare chat e videochat.Assiom Forex garantirà lo svolgimento della due giorni di lavori in modalità live con una ventina di appuntamenti in agenda e la partecipazione di numerosi rappresentati del panorama economico e finanziario italiano. Confermata come da tradizione la presenza del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che domani mattina terrà il suo primo discorso ufficiale dell’anno.