Assicurazioni: il Covid fa emerge la richiesta di copertura per la perdita del lavoro

Valeria Panigada 22 ottobre 2020 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Ilcoronavirus ha alzato il livello di attenzione degli italiani sul tema della sicurezza facendo emergere anche nuove esigenze di copertura. Prima fra tutti, quella che copre la perdita del posto di lavoro. Secondo l’Osservatorio “The World after Lockdown” curato da Nomisma e Crif, oggi questa copertura viene indicata dal 67% di chi ha manifestato nuove esigenze di copertura, seguita dalla polizza cyber risk (47%), dalla tutela legale (45%), dalla copertura per le pandemie e per il lockdown (rispettivamente 41% e 40%).