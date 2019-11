Assicurazioni: arriva Arte Generali, una società dedicata ai collezionisti d'arte

Valeria Panigada 12 novembre 2019 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Arriva sul mercato assicurativo una nuova offerta completa, interamente dedicata ai collezionisti e investitori d'arte. Generali ha lanciato oggi Arte Generali, società con base a Monaco di Baviera che opererà a livello globale per offrire soluzioni innovative e personalizzate comprendenti non solo coperture assicurative per opere d’arte, gioielli e oggetti di valore, ma anche servizi di assistenza quali restauro, trasporto e custodia e strumenti digitali basati sulle soluzioni tecnologiche più avanzate.Generali prevede che il valore globale delle opere d’arte aumenti di oltre il 20% tra il 2017 e il 2022. Stima inoltre che il mercato assicurativo del settore registrerà una crescita media annua del 6% fino a 2,3 miliardi di dollari di premi lordi nel 2022. Arte Generali punta a diventare uno dei tre principali player nel segmento globale dell’assicurazione per l’arte nei prossimi cinque anni.