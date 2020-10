Assicurazioni: allo studio la creazione di una unità per contrastare truffe

Redazione Finanza 19 ottobre 2020 - 12:46

L'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) si propone di affrontare in maniera più incisiva il fenomeno delle truffe assicurative e di quelle legate alla criminalità organizzata. A questo riguardo, Ania ha avviato un progetto per la costituzione di una unità - l’Osservatorio Antifrode - che, sfruttando le nuove tecnologie e i sistemi di advanced analytics, consenta di identificare i casi a rischio e sia dedicata al contrasto delle truffe in collaborazione con la Magistratura, le Forze dell’Ordine e l’Istituto di Vigilanza.Importante anche contrastare attivamente il fenomeno di chi guida senza assicurazione. Si stima che circa 2,6 mln di veicoli circolino senza pagare l’assicurazione, mettendo a rischio gli altri cittadini e causando sinistri che alla fine sono pagati dalla collettività.