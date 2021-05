Assicurazioni: Eiopa lancia stress test 2021, i risultati a dicembre

Redazione Finanza 7 maggio 2021 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha lanciato oggi l'esame di stress test 2021 per il mercato assicurativo europeo. L'obiettivo è quello di valutare la resilienza del mercato assicurativo europeo in caso di condizioni finanziarie ed economiche avverse e identificare le possibili vulnerabilità del mercato. In particolare, questo stress test si concentrerà su uno scenario Covid-19 prolungato, in un contesto di tassi di interesse più bassi per un periodo di tempo più a lungo. I risultati dovrebbero essere pubblicati a dicembre.