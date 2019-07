Assemblea soci Pop Bari: ok a bilancio con perdite 420 mln. Jacobini: 'ci sono, resto'

Laura Naka Antonelli 22 luglio 2019 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

L'Assemblea degli azionisti di Pop Bari ha dato l'ok quasi all'unanimità il bilancio 2018, che chiude con perdite per 420,16 milioni di euro. Da segnalare, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, che il bilancio di esercizio del 2018, a causa di tali perdite, ha chiuso con un patrimonio netto del 54% inferiore all'anno precedente. L'assemblea ha eletto anche eletto i sei nuovi consiglieri di amministrazione. Il presidente Marco Jacobini ha replicato alle ipotesi di dimissioni, affermando: "ci sono, resto".Per fronteggiare le perdite, il Cda di Popolare di Bari ha - si legge nella nota relativa al bilancio di esercizio, "delineato una serie di iniziative strategiche che si innestano nel quadro del nuovo Piano industriale 2019-2023 approvato a gennaio 2019" e che prevedono principalmente due operazioni da realizzare entro l'anno: la 'cartolarizzazione sintetica tranched covered su portafogli di crediti in bonis' e la 'cessione della partecipazione di controllo nella Cassa di Risparmio di Orvieto'.