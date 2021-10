Assemblea Intesa Sanpaolo: ok a distribuzione dividendi per 1,9 miliardi, stacco il 18 ottobre

Titta Ferraro 14 ottobre 2021 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato la distribuzione di parte della Riserva straordinaria a valere sui risultati 2020. Con 10.983.707.581 voti favorevoli, pari al 99,91781% sulle azioni ordinarie rappresentate, è stato dato il via libera alla distribuzione cash di parte della Riserva straordinaria per un ammontare complessivo di euro 1.935.274.145,18 da assegnare a ciascuna delle 19.430.463.305 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondente ad un importo unitario di 9,96 centesimi di euro per azione.Tale distribuzione, aggiungendosi ai 694 milioni di dividendi cash, deliberati ad aprile e corrisposti a maggio 2021, porta al pagamento di un ammontare complessivo per il 2020 corrispondente a un payout ratio pari al 75% dei 3.505 milioni di euro di utile netto consolidato rettificato, in linea con il Piano di Impresa 2018-2021.La distribuzione avrà luogo il 20 ottobre 2021, con stacco della cedola il 18 ottobre e record date il 19 ottobre. Rapportando il predetto importo unitario al prezzo dell’azione registrato ieri, risulta un rendimento (dividend yield) pari al 4%; se si rapporta anche l’importo unitario di 3,57 centesimi di euro corrisposto a maggio, il dividend yield complessivo a valere sull’esercizio 2020 risulta pari a 5,4%.