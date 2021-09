Assemblea Confindustria, Draghi lancia appello per 'patto economico, produttivo, sociale'. Bonomi: 'andiamo tutti'

Redazione Finanza 23 settembre 2021 - 13:36

MILANO (Finanza.com)

Intervenendo all'assemblea annuale 2021 di Confindustria, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lanciato un appello per un "patto economico, produttivo, sociale, del Paese"."Si può pensare a un patto economico, produttivo, sociale, del Paese: ci sono molte misure di cui discutiamo che possono essere materia di questo patto".C'è bisogno di "mettersi seduti tutti insieme e cominciare a parlare di quel che si fa", ha rimarcato il premier.Immediata la reazione di Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria, che aveva già lanciato un appello ai sindacati Cgil, Cisl e Uil per fare 'vero patto per l'Italia'."Il fatto che anche il presidente del Consiglio Draghi abbia dato un avallo così forte a quel patto ci chiama tutti alla responsabilità. Oggi a quel tavolo dobbiamo andare tutti", ha detto il numero uno dell'associazione degli industriali, dicendosi favorevole alla proposta del patto avanzata da Draghi."L'idea del patto per l'Italia non nasce in questa assemblea - ha precisato Bonomi - ma parte già dall'anno scorso perchè la nostra convinzione era che servisse all'Italia un sistema di relazioni industriali molto forte per rispondere allo tsunami economico e sanitario".