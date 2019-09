Assemblea Carige: presente 47,5% del capitale, niente Malacalza Investimenti (per ora)

Titta Ferraro 20 settembre 2019 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea di Carige è iniziata con la presenza di 1.200 i soci in rappresentanza del 47,5% del capitale. A presiedere l'assemblea è Raffaele Lener, uno dei tre commissari straordinari che hanno strutturato il piano di salvataggio da 900 milioni di euro che vede l'appoggio chiave di Fondo interbancario di tutela dei depositi e Cassa Centrale banca.Malacalza Investimenti, maggior socio col 27,55% delle azioni, non si è ancora registrata. Vittorio Malacalza al suo arrivo al Tower Hotel di genova ha detto che è presente in qualità di piccolo azionista.Per la validità dell’assemblea serviva la presenza del 20% del capitale. Per approvare la proposta di ricapitalizzazione da 700 milioni di euro, invece, è necessario il voto favorevole dei due terzi.