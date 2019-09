Assemblea Carige: Malacalza va via senza prendere parola

Titta Ferraro 20 settembre 2019 - 15:03

Vittorio Malacalza ha lasciato la sede dell'assemblea di Banca Carige senza prendere parola nella parte dedicata agli interventi degli azionisti. Malacanza, stando a quanto riportano le principali agenzie stampa, era iscritto a parlare. Gli interventi degli azionisti si sono conclusi.Vittorio Malacalza è stato presente in assemblea sin dall'inizio dei lavori in rappresentanza della quota detenuta personalmente e non di Malacalza Investimenti che detiene il 27,55% della banca. In mattinata ha detto: 'Sono qui investe di piccolo socio', senza sbilanciarsi su cosa faranno i figli che sono i titolari di Malacalza Investimenti. "Forse arriveranno", ha detto senza sbottonarsi sulle intenzioni di voto. "Sapete che siamo gente misteriosa".