Assegno unico: iniziati i pagamenti, al via la prima mensilità per 5 mln figli

Redazione Finanza 15 marzo 2022 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

Sono iniziati i pagamenti della prima mensilità di Assegno Unico per circa 5 milioni di figli beneficiari, riferiti a circa 3 milioni di domande presentate tra il primo gennaio e il 28 febbraio. Lo ha fatto sapere l'Inps, precisando che i primi accrediti saranno a disposizione delle famiglie dal 16 marzo e i pagamenti saranno completati entro il mese.Le domande giunte a partire da marzo verranno messe in pagamento dal mese successivo a quello di presentazione e, se presentate entro giugno, saranno comprensive degli assegni spettanti a decorrere da marzo.I dati ISEE non inseriti in prima istanza verranno automaticamente aggiornati da Inps sulla base delle certificazioni acquisite dagli utenti tramite Caf o Agenzia delle entrate e le somme relative degli assegni saranno automaticamente adeguate.I beneficiari del reddito di cittadinanza in possesso dei requisiti per l’assegno unico riceveranno sulla propria carta gli importi spettanti per il mese di marzo a partire da aprile, insieme alla rata di Rdc/Pdc.