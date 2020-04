Asse Canada-Italia: aumento di capitale e nuovo socio per La Felinese Salumi

Redazione Finanza 29 aprile 2020 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Aumento di capitale e l'ingresso di un nuovo socio per La Felinese Salumi. La società storica nella salumeria italiana ha deliberato un aumento di capitale riservato a Premium Brands Europe, società del gruppo canadese Premium Brands Holdings Corporation, che è entrata a far parte del capitale del gruppo italiano che conta 4 stabilimenti produttivi nella provincia di Parma, con una quota di minoranza.L’investimento di Premium Brands in La Felinese, si legge nella nota stampa, è il primo che il gruppo industriale quotato alla Borsa di Toronto effettua al di fuori di Canada e Stati Uniti ed ha un’importanza strategica in quanto consente all’azienda di disporre delle risorse necessarie per sostenere il programma di sviluppo industriale e commerciale che ha il suo focus nei mercati internazionali e, in particolare, in quello nord-americano.L’intesa raggiunta prevede infatti la collaborazione con altre società del gruppo PB per la distribuzione di prodotti pre-affettati nel mercato degli Stati Uniti facendo leva sull’enorme potenziale che l’export della salumeria italiana esprime. La strategia aziendale, oltre al perseguimento di questo ambizioso progetto di sviluppo, prevede che si continui ad investire nella valorizzazione del marchio Felinese nel mercato italiano ed europeo.Premium Brands avrà un proprio rappresentante che siederà nel Consiglio di Amministrazione di Felinese collaborando in modo molto stretto con il management per il raggiungimento degli obiettivi industriali.Nell’operazione la società è stata assistita da Paolo Alinovi e Michele Tardini di AGFM sulla parte fiscale e di business e dall’avv. Mara Lori per lo Studio Lori Ferri, dal partner Gianfranco Veneziano e da Niccolò Ghizzani di BonelliErede relativamente agli aspetti legali.