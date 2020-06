Aspi: per Atlantia accordo con governo è importante in questa fase di incertezza per il Covid (analisti)

Alessandra Caparello 24 giugno 2020 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Corre in Borsa il titolo Atlantia che segna al momento +3,20% a 15,14 euro e questo grazie all’accordo tra il governo e Atlantia su Aspi che pare più vicino.Repubblica riporta che esisterebbe una soluzione che vedrebbe insieme un progetto industriale e politico importante, con cui Atlantia dovrebbe scendere nelle partecipazioni e arrivare ad una quota di minoranza con l’ingresso di nuovi soci come Cassa Depositi e Prestiti e il fondo F2i.Secondo Equita, per Atlantia l’accordo è importante in questa fase di incertezza per l`effetto Covid-19 sul traffico, l’elevato leverage, il rating junk e le incertezze introdotte dal Milleproroghe.