Aspi: Cdp approva lista membri cda, con Oliveri presidente e Tomasi confermato a.d.

Il consiglio di Cdp ha approvato la lista di membri del consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia (Aspi), in vista del closing dell’operazione di acquisizione previsto per il prossimo 5 maggio che, in base ai vigenti patti parasociali con i fondi Blackstone e Macquarie. Nel dettaglio, Cdp ha designato Elisabetta Oliveri come presidente e Roberto Tomasi è stato confermato amministratore delegato. La lista è inoltre composta da Massimo Romano, Francesca Pace, Roberta Battaglia e Fabio Massoli.