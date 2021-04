Aspi: Acs di Florentino Perez conferma interesse per quota in mano da Atlantia

Daniela La Cava 9 aprile 2021 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Arriva la conferma ufficiale dell'interesse dell'Acs di Florentino Perez per una quota in Autostrade per l'Italia (Aspi). Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, Perez ha inviato una lettera ufficiale al consiglio di amministrazione di Atlantia nella quale è stato manifestato l'interesse (eventualmente anche insieme ad altri potenziali investitori) all'acquisizione di una partecipazione in Aspi. Tra gli investitori in questione ci sarebbe Cdp.Aspi verrebbe valutata indicativamente tra 9 e 10 miliardi di euro. "Sulla base delle informazioni pubbliche e di alcune prime analisi valutative di alto livello condotte internamente da Acs, valutiamo Aspi (100%) in un range compreso tra 9 e 10 miliardi di euro, che riteniamo rappresenti una valutazione accattivante dell'azienda", sottolinea Perez nella sua missiva.