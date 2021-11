Askoll Eva: nuovo ordine di 250 scooter da operatore europeo di sharing

Redazione Finanza 23 novembre 2021 - 14:35

Askoll Eva ha ricevuto un nuovo ordine di 250 scooter, da un operatore europeo di sharing, per un valore complessivo di circa 800mila euro. Lo rende noto la società che opera nel mercato della mobilità sostenibile sviluppando, producendo e commercializzando e-bike ed e-scooter precisando che l'accordo prevede la fornitura di scooter Askoll eS2 Sharing, entro gennaio 2022."Siamo indubbiamente soddisfatti di questo ordine, che si aggiunge alle commesse in ambito sharing ricevute nei mesi di marzo e luglio 2021 per un valore complessivo di 7,5 milioni. La ripresa di questa tipologia di business è senza dubbio una delle importanti novità del 2021 considerando che l’apporto dello sharing nel corso del 2020 al fatturato di Askoll EVA era stato pressoché nullo, ci fa essere molto ottimisti sulle prospettive future del Gruppo", commenta l'amministratore delegato Gian Franco Nanni.