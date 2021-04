Askoll Eva arriva in Bulgaria: sottoscritto accordo per distribuzione scooter elettrici

Redazione Finanza 6 aprile 2021 - 18:07

Askoll Eva, azienda attiva nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, compresi kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, ha siglato un accordo strategico con Brandy Company, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di ciclomotori elettrici in Bulgaria, presente in quattro delle più grandi città bulgare (Sofia, Varna, Stara Zagora e Ruse) e con la più grande rete di assistenza post vendita di ciclomotori elettrici del paese. L’accordo prevede una fornitura di scooter per il canale professionale destinati al mercato bulgaro.