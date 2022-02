Askoll EVA riceve nuovo ordine per 650 scooter da Cooltra

Giulio Visigalli 4 febbraio 2022 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Askoll EVA ha ricevuto un nuovo ordine da oltre 1,85 milioni per la consegna di 650 scooter a Cooltra, società attiva nel sharing mobility. Askoll EVA opera nel mercato della mobilità sostenibile progettando e commercializzando e-bike ed e-scooter. Come spiega la nota, l’accordo prevede la fornitura di Askoll eS2 Sharing che saranno utilizzati in Italia e in Francia. Askoll eS2, studiato per il trasporto di due persone, è lo scooter elettrico più venduto in Italia.Intanto in borsa il titolo si muove in rialzo del +4,30% a quota 0,97 euro ad azione.