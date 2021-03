Askoll EVA corre in Borsa dopo maxi ordine di scooter da oltre 6 mln da parte di Cooltra

simone borghi 26 marzo 2021 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Corre il titolo Askoll EVA a Piazza Affari con un rialzo di quasi il 5% a 1,38 euro. A sostenere le quotazioni del gruppo che opera nel mercato della mobilità sostenibile il nuovo ordine ricevuto dal cliente Cooltra di ulteriori 2.000 scooter, per un valore complessivo di 6,35 milioni di euro.L’accordo prevede la fornitura di scooter Askoll eS2 Sharing, in più tranche, entro Agosto 2021.Con questo ordine, Cooltra potenzia la propria flotta sharing in Europa nelle città di Barcellona, Madrid, Roma, Milano e Lisbona facendo arrivare il numero complessivo dei propri scooter circolante a marchio Askoll EVA a quota 7.550.