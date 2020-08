Ascopiave: nuovamente rinviata la gara di Vicenza 3 al 30 settembre 2021

michele fanigliulo 26 agosto 2020 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Ennesimo rinvio per la gara gas nell’Atem Vicenza 3. A quanto si apprende da un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ue, il termine per le offerte è stato spostato dal 31 dicembre 2020 al 30 settembre 2021.Il titolo oggi è leggermente sopra la pari (+0,3%) in linea col mercato.