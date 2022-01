Ascopiave entra nel settore eolico: rilevato 60% di Salinella Eolico

Redazione Finanza 21 gennaio 2022 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Ascopiave ha acquisito, tramite la società controllata Asco Renewables, una partecipazione del 60% nel capitale di Salinella Eolico appartenente a Renco. Lo si apprende in una nota della società attiva nel settore della distribuzione del gas naturale nella quale si indica che Salinella Eolico, detenuta per il restante 40% da Renco, ha in previsione la realizzazione di un parco eolico in provincia di Catanzaro con potenza nominale sino a 21 MW, parte dei quali già autorizzati dalle autorità competenti e parte in fase avanzata di autorizzazione. La costruzione del parco eolico, che verrà eseguita da Renco, comporterà un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro."Questa operazione costituisce un’altra importante tappa nel percorso intrapreso dal Gruppo Ascopiave verso la transizione energetica", commenta Nicola Cecconato, presidente, amministratore delegato e direttore generale di Ascopiave.