Ascopiave: dimissioni di Giorgio Martorelli dal cda

Daniela La Cava 4 febbraio 2020 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Ascopiave ha ricevuto le dimissioni di Giorgio Martorelli, componente indipendente e non esecutivo del consiglio di amministrazione della società, nonché componente del Comitato Controllo e Rischi. Le dimissioni, si legge in un comunicato, sono state date per motivi personali.Martorelli era stato eletto dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2017 e la sua candidatura era stata proposta, congiuntamente, da Amber Capital Italia Sgr, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund e da ASM Rovigo, società controllata dal Comune di Rovigo; entrambi azionisti di minoranza di Ascopiave. Per quanto a conoscenza della società, Martorelli non detiene azioni di Ascopiave. A seguito delle dimissioni, nel corso della prossima riunione, il cda provvederà ad adottare i provvedimenti opportuni ai sensi di legge e di statuto.