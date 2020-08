As Roma: convocata per fine settembre assemblea per rinnovo cda

Daniela La Cava 19 agosto 2020 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

È prevista per fine settembre l'assemblea degli azionisti della As Roma che dovranno nominare Il nuovo consiglio di amministrazione dopo che Dan Friedkin ha perfezionato l’acquisto dell’86,6% del club giallorosso. In particolare, l'assemblea si terrà “il 29 settembre 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 settembre 2020 stesso luogo ed ora", si legge nella nota. Tra i punti all'ordine del giorno "la determinazione del numero dei componenti del cda della società; la durata in carica; nomina dell’intero cda; ma anche la determinazione del compenso annuale dei componenti del board".