As Roma: Friedkin conferma prezzo, closing previsto il 17 agosto

Daniela La Cava 11 agosto 2020 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Su richiesta della Consob, Friedkin Group ha confermato che il corrispettivo pattuito per l’acquisizione dell’86,6% della AS Roma è pari 63.414.047 euro, corrispondenti a un prezzo unitario di 0,1165 euro per azione. Lo si apprende in una nota del gruppo statunitense nella quale si precisa che una volta perfezionato il contratto di acquisto – il cui closing è previsto per il 17 agosto – sarà promossa a un’offerta pubblica di acquisto sull’intero capitale del club giallorosso al prezzo per azione di 0,1165 euro.