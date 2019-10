Arterra Bioscience vola a +30% al debutto

Titta Ferraro 28 ottobre 2019 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Boom al debutto per Arterra Bioscience, azienda specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie. Il titolo ha debuttato oggi sull'AIM Italia e segna un balzo di oltre il 30% in area 3,40 euro. Il prezzo di collocamento era stato fissato a 2,6 euro con controvalore del collocamento pari a 5,74 milioni.Collocate 2.208.000 di azioni ordinarie, con assegnazione di 1 warrant ogni 4 azioni sottoscritte, di cui 1.536.000 di nuova emissione. La domanda è stata superiore a sette volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori italiani e stranieri. In particolare, Intercos, primario operatore nel settore della cosmetica, è entrato nel capitale di Arterra come Anchor Investor con una partecipazione di circa l’8,8%, diventando quindi azionista significativo.